«Одноклассники» запустили новую ленту новостей

Социальная сеть «Одноклассники» представила масштабное обновление. Оно коснулось ленты новостей, новых форматов контента и бизнес-платформы.

Перестройку многих сервисов соцсеть начала в год своего 15-летия. Улучшенную версию ленты новостей уже запустили в работу.

«Лента — самый популярный сервис ОК, которым пользуется более 80% нашей аудитории. Сегодня мы запускаем новую — гибридную модель ленты: теперь контент, на который вы подписаны, будет соседствовать с рекомендуемым», — пояснил руководитель «Одноклассников» Антон Федчин.

Источник фото: «Одноклассники»

Гибридная лента будет подбирать для пользователей наиболее актуальные публикации при помощи технологий компьютерного зрения и текстового анализа.

Отдельные источники охватов — «Лента», «Рекомендации», «Другое» — появились в статистке групп. Благодаря им авторы узнают, откуда приходят новые пользователи и какова степень популярности публикаций у аудитории.

Источник фото: «Одноклассники»

В приложения к концу 2021 года добавят ленту с короткими вертикальными видео, фото и GIF-изображениями.

Источник фото: «Одноклассники»

В эти же сроки «Одноклассники» планируют заняться отбором авторов, групп и медиа с качественным и уникальным контентом. Таким образом, соцсеть рассчитывает обеспечить их дополнительным охватом.

Изначально алгоритм будет нацелен на работу с новыми авторами. Потом их станут отбирать среди всех создателей контента.

Группам с 2022 года добавят сервис исчезающих видео и фотографий «Моменты». Пока что функция доступна только пользователям личных аккаунтов.

Редактор у соцсети тоже обновился. Теперь тексты можно писать курсивом, выделять цветом и подчеркиванием. В функционале появились разделители, списки и цитаты, подписи к снимкам. Добавлять их для пользователей намерены постепенно.

Источник фото: «Одноклассники»

Меню мобильных приложений с 2022 года адаптируют. Его научат подстраиваться под конкретного пользователя, опираясь на его активность в различных сервисах. Разделы, куда человек заходит чаще всего, и будут отображаться в меню.