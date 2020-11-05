«Одноклассники» запустили фотосервис «Марафон»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила марафоны — тематические ленты фотографий с хештегом. Новый сервис позволяет делиться фотографиями на определенную тему, находить единомышленников, обмениваться эмоциями и становиться популярнее.

Этот инструмент пригодится как блогерам, так и группам для увеличения охвата. Благодаря фотосервису привлечь внимание широкой аудитории будет гораздо проще. Кроме того, марафоны помогут увеличить вовлеченность и получить пользовательский контент.

Например, с помощью марафонов можно запустить челлендж, предложить друзьям поделиться фотографиями любимых мест города, вовлечь подписчиков в использование продуктов бренда или попросить наглядно рассказать о своем опыте. А еще таким способом можно привлечь внимание к важному вопросу, к поддержке социальных или образовательных проектов.

Создавать марафоны могут пользователи и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Запустить его можно из витрины марафонов. Для этого нужно придумать описание, уникальный хештег и загрузить первое изображение.

Для участия в марафоне нужно загрузить фотографию с подписью по выбранному хештегу. Каждый новый участник способствует популярности марафона: в лентах новостей его друзей будет отображаться публикация фотографии с кнопкой «Участвовать».

Авторы наиболее популярных марафонов, которые покажут быстрый рост числа участников, смогут получить дополнительный охват на витрине и в ленте новостей в специальном разделе марафонов.

Первым новый сервис протестировал Фонд по борьбе с инсультом ОРБИ. Ко Всемирному дню борьбы с инсультом был запущен марафон #Улыбнись. К нему присоединились около 50 тысяч участников.

Сервис «Марафоны» работает в десктопной и мобильной версиях соцсети. В мобильных приложениях на Android и iOS пользователи также могут участвовать в уже созданных марафонах и уже в ближайшее время смогут их создавать.