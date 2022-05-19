«Одноклассники» запустили алгоритм поддержки новых авторов «Молния»

Социальная сеть «Одноклассники» представила умный алгоритм поддержки авторов «Молния». Алгоритм отбирает новые группы в ОК, которые регулярно публикуют уникальный интересный контент, и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Благодаря этому авторы смогут набрать стартовую аудиторию в соцсети.

Алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать новых создателей уникального контента и размещать их контент в сервисах соцсети. В частности, отобранные группы показываются всем пользователям в специальных вкладках «Новое» в разделе «Рекомендации» и на витрине групп в ОК. Их публикации на основе построенных нейросетями пользовательских предпочтений продвигаются в ленте рекомендаций социальной сети.

На первом этапе алгоритм будет работать с новыми группами на платформе, которые еще не набрали более 300 подписчиков, и будет поддерживать их дополнительным охватом до тех пор, пока они не начнут расти органически. Так новые авторы смогут получить первую лояльную базу подписчиков и с большей вероятностью попадать в выдачу ленты новостей и рекомендаций соцсети. В дальнейшем ОК планирует расширить действие алгоритма и на текущих авторов.

Для того чтобы попасть в программу «Молния», новым авторам и группам нужно регулярно публиковать контент в своей группе без использования ссылок на другие сайты и площадки, а также не нарушать правила социальной сети. В систему не попадают группы, которые публикуют контент на тему политики и религии, интернет-магазины и доски объявлений.

По результатам тестового запуска программы участники получают в среднем от 10 до 40 тысяч охвата уникальной аудитории в зависимости от тематики контента и регулярности публикаций при условии регулярной публикации контента.

После прохождения отбора автору приходит оповещение от социальной сети и службы поддержки ОК со ссылками на полезные материалы и официальную группу ОК для авторов. В группе публикуются советы о том, как новичкам работать с платформой, продвигать свой контент, работать с аудиторией и вовлекать пользователей, конвертируя дополнительный охват в новых лояльных подписчиков.

Одноклассники продолжают активно развивать инструменты для авторов и их контента. Ранее соцсеть представила единую платформу для монетизации авторов в соцсети с помощью подписчиков. Сервис дополнил уже работающие в соцсети возможности по сбору донатов в группе и трансляциях, а также созданию закрытой группы с платным доступом.