Одно из преимуществ истребителя F-35 поставили под сомнение

По данным издания, в 2018 году F-35 получила «гибкую модель» софта. Она называется «Непрерывная разработка и установка новых возможностей». Оказалось, что программа тормозит и не успевает подгружать новые технологии. Есть и другая проблема. Информационная система автономной логистики (ALIS) тоже работает со сбоями. С помощью этой программы планируются миссии, диагностируются неполадки и заказываются запчасти.Таким образом, новые опции приходиться испытывать на симуляторах, а не на настоящих самолетах.