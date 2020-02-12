12 февраля 2020, 17:31
Одиннадцатиклассник из Украины создал электронную руку для разминирования
Илья Мельник из города Славута на Украине создал электронную руку для разминирования. Она спасет жизни многим солдатам. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на местное издание.
По словам 16-летнего школьника, он разработал руку за несколько месяцев с помощью 3D-принтера. Илья собирается ее совершенствовать, чтобы она работала с высокой точностью.
Руку можно установить на робота с видеокамерами, чтобы разминировать бомбу дистанционно.