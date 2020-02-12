Одиннадцатиклассник из Украины создал электронную руку для разминирования

По словам 16-летнего школьника, он разработал руку за несколько месяцев с помощью 3D-принтера. Илья собирается ее совершенствовать, чтобы она работала с высокой точностью.

Руку можно установить на робота с видеокамерами, чтобы разминировать бомбу дистанционно.