Один раз поесть и дважды сходить в уборную. Как работают модераторы Facebook?
Модераторы Facebook рассказали, в каких условиях им приходится работать. По их словам, им разрешено есть лишь один раз в день и дважды ходить в уборную. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Сообщается, что на Facebook работают 15 тысяч модераторов. По данным СМИ, это самая низкооплачиваемая работа в компании. Им приходится работаться в специальном ангаре, в который запрещено брать личные вещи. Все, что необходимо для работы, находится в прозрачных пакетах, которые менеджер может в любой момент досмотреть.
«На рабочем месте не то что телефонов нет — даже бумажки запрещены», — рассказали модераторы.
По их словам, они могут дважды в день выйти в туалет, и пробыть там не дольше 15 минут. Один раз модераторам можно пойти пообедать на 30 минут.