Один раз поесть и дважды сходить в уборную. Как работают модераторы Facebook?

Сообщается, что на Facebook работают 15 тысяч модераторов. По данным СМИ, это самая низкооплачиваемая работа в компании. Им приходится работаться в специальном ангаре, в который запрещено брать личные вещи. Все, что необходимо для работы, находится в прозрачных пакетах, которые менеджер может в любой момент досмотреть.

«На рабочем месте не то что телефонов нет — даже бумажки запрещены», — рассказали модераторы.

По их словам, они могут дважды в день выйти в туалет, и пробыть там не дольше 15 минут. Один раз модераторам можно пойти пообедать на 30 минут.