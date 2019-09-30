Один из ведущих мировых IT-разработчкиков открыл лабораторию в МФТИ
Все вместе они будут обучать машины, так называемому, компьютерному зрению. Это когда техника умеет распознавать большие тексты на разных языках. Сотрудниками лаборатории могут стать и представители других вузов. Но база будет на МФТИ. В свое время, основатель компании сам окончил этот университет.
«Физтех сегодня имеет, наверное, самый высокий балл в стране среди вузов, определяя беспрецедентно высокий уровень студентов аспирантов. Для нас не было вопроса, почему начинать с Физтеха», — сказал Давид Ян, основатель, председатель совета директоров компании ABBYY.
ABBYY давно сотрудничает с МФТИ. Компания открыла в университете две кафедры. А в следующем году вуз будет помогать инженерам проводить международное научное соревнование. Школа прикладной математики Физтеха стала одним из организаторов грядущего форума.