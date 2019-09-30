Один из ведущих мировых IT-разработчкиков открыл лабораторию в МФТИ

Компания ABBYY совместно с Физтехом будет развивать искусственный интеллект. Более тридцати лет компания занимается электронными словарями. Теперь инженеры хотят усовершенствовать свои продукты. Разработчики предложили сотрудничество студентам, преподавателям Физтеха.

Все вместе они будут обучать машины, так называемому, компьютерному зрению. Это когда техника умеет распознавать большие тексты на разных языках. Сотрудниками лаборатории могут стать и представители других вузов. Но база будет на МФТИ. В свое время, основатель компании сам окончил этот университет.

«Физтех сегодня имеет, наверное, самый высокий балл в стране среди вузов, определяя беспрецедентно высокий уровень студентов аспирантов. Для нас не было вопроса, почему начинать с Физтеха», — сказал Давид Ян, основатель, председатель совета директоров компании ABBYY.

ABBYY давно сотрудничает с МФТИ. Компания открыла в университете две кафедры. А в следующем году вуз будет помогать инженерам проводить международное научное соревнование. Школа прикладной математики Физтеха стала одним из организаторов грядущего форума.