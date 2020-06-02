Очки с дополненной реальностью: Московский НПЗ внедряет новые форматы обслуживания оборудования

Теперь управлять электрооборудованием на Московском НПЗ «Газпром нефти» будут с помощью очков дополненной реальности. Новые технологии упростили процессы технического обслуживания. Решение разработано специалистами «Газпромнефть-Энергосервис».

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К 2021 году предприятие рассчитывает полностью перейти на использование технологий дополненной реальности в обслуживании главных энергетических объектов. Это должно повысить управляемость и надёжность энергосистемы. Надевая очки с AR-технологией, специалист получает доступ к системе информационной поддержки. На экран выводятся визуальные подсказки: схемы расположения оборудования, регламенты работ, справочные материалы. Также очки фиксируют последовательность выполнения задач, и этот материал потом можно использовать как методическое пособие при проведении сложных работ.

Еще один плюс технологии — непрерывное взаимодействие электромонтёра с удалённым экспертом. «В работе со сложным оборудованием критичным для энергосистемы завода, приоритетными для нас являются безопасность сотрудников и высокое качество работ, обеспечивающих надежность энергоснабжения предприятия. Технология дополненной реальности позволяет обеспечить оба этих критерия. И особенно актуальной возможность дистанционного взаимодействия персонала стала в период сложной эпидемиологической обстановки», — отметил начальник департамента энергетики блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти» Владимир Андреев.

В режиме онлайн специалист дает советы при выполнении сложных переключений и ремонта, а еще –контролирует соблюдение норм безопасности. После завершения внедрения технологии на Московском НПЗ проект будет масштабирован для Омского НПЗ.