Технологии 06 июня 2023, 22:30 Очки дополненной реальности Vision Pro назвали пробой пера для Apple Гендиректор Telecom Daily Кусков: очки Vision Pro стали для Apple пробой пера

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Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с ИА НСН затруднился сказать, удастся ли новым очкам дополненной реальности Apple Vision Pro изменить мир.

По словам Кускова, это крайне сегментированный рынок при такой стоимости (3499 долларов) и технических характеристиках. Он допустил, что Vision Pro окажется в ряду более используемых устройств, когда и цена будет примерно на том же уровне, что и у iPhone.

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«Сейчас это некий шаг, проба пера, которые смогут побудить компанию Apple превратить очки в более вменяемое, качественное устройство через пару-тройку лет. В Россию [их будут] завозить, но, скорее всего, очень мелкими партиями. Очередь за ними точно стоять не будет», — сказал Кусков.