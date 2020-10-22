Очередной сбой произошел в работе Instagram

Ночью 22 октября был зафиксирован сбой в работе социальной сети Instagram. В России на неполадки пожаловались в основном жители Москвы.

Как сообщил сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, о сбоях в основном сообщали жители США, Мексике, Бразилии, Чили, Аргентине, Великобритании, Франции, Украине, Германии, Италии, Хорватии и других стран.

Большая часть пользователей (60%) пожаловалась на проблемы с просмотром новостной ленты. О трудностях со входом в аккаунт рассказали 21% юзеров, а о сложностях с просмотром сторис — 17%.