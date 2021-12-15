Очередной сбой произошел в работе Facebook

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Facebook. Об этом сообщил сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые сообщения о проблемах в работе соцсети появились около 18:00, однако к 21:00 их число резко выросло. Кроме того, пользователи пожаловались на небольшие сбои в Messenger. О проблемах рассказали юзеры из США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии и других стран.

Чаще всего они отмечали трудности со входом в аккаунт, а также с работой вебсайта и приложения.

Ранее проблемы в работе социальной сети отмечали 7 декабря. Их вызвал сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services. Из-за этого также начались неполадки в работе Disney, Tinder, Netflix и ряда других платформ и сайтов. Жалобы поступали из США, Великобритании, Индии, России и других стран.