«Очень сложная работа». Создатели Nash Store рассказали о разработке магазина приложений

Для создания магазина приложений необходимо провести очень сложную работу. Российские разработчики сделали Nash Store, включающий большое количество сервисов. О работе над магазином «360» рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«Это действительно очень сложная работа. Дело в том, что для пользователей это просто некая обертка, некий магазин, каталог, куда зашел, нажал кнопочку и все установилось. На самом деле там очень большое количество сервисов», — подчеркнул Зыков.

В качестве примера он привел сервис отправки уведомлений. Чтобы пользователи получал сообщения, необходим отдельный дополнительный сервис. Сейчас эта технология принадлежит компании Google.

«Сделать альтернативный можно и мы его делаем», — отметил директор по проектам.

Еще одним сервисом Зыков назвал определение местонахождения пользователя. Его используют в приложениях для заказа такси или доставки продуктов. Разработчики Nash Store тоже прорабатывают такой сервис.

«И там очень много таких сервисов, которые лежат под капотом, они незаметны для пользователей, но они очень важны для самой экосистемы, для самой инфраструктуры. Сегодня мы находимся в самом начале пути, это старт. Мы сделали магазин, мы его показали, мы его открыли для всех. Дальше предстоит еще более сложная работа», — заявил представитель компании.

Также он предупредил, что подобные цифровые платформы могут подвергаться атакам хакеров. Магазин приложений Nash Store тоже им подвергся, но инженеры компании смогли обеспечить устойчивость работы сервисов. По словам Зыкова, разработка такого магазина стоит недешево.

«Десятки миллионов рублей для того, чтобы это сделать, а дальше уже остальные сервисы это еще дополнительные траты. Маркетинг для того, чтобы рассказывать пользователям о том, что мы есть и так далее», — сказал он.

Зыков добавил, что создание подобного сервиса подразумевает очень сложную инфраструктурную историю.