Обзор IPhone 11 Pro Max: действительно ли он лучший в мире?

На минувшей неделе аналитики Consumer Reports опубликовали очередной рейтинг «лучших смартфонов мира», в котором первое место с отрывом занял новый iPhone 11 Pro Max. Обозреватель «360» порассуждал, можно ли считать этот аппарат действительно лучшим.

Эксперты Consumer Reports оценили новые смартфоны Apple согласно своей системе, в рамках которой они изучают автономность, камеру и прочность корпуса устройства. В результате iPhone 11 Pro Max стал лучшим смартфоном в мире — его оценили в 95 баллов из 100 возможных. На втором месте с 92 баллами расположился iPhone 11 Pro, а замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S10+ с 90 баллами. Еще один новичок — iPhone 11 — получил 89 баллов, заняв восьмое место и уступив как некоторым актуальным флагманам Samsung, так и iPhone XS.

Мы тестировали новые iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max в течение месяца, и результаты тестов немало впечатлили.

Источник фото: телеканал «360»

Время автономной работы у iPhone, как и у любого другого смартфона, всегда было понятием субъективным. Кто-то берет аппарат в руки десяток раз в день, чтобы позвонить. Кто-то не выпускает его из рук 24/7, используя для серфинга, соцсетей, навигации в автомобиле, звонков, мессенджеров, просмотра YouTube и бог еще знает чего. И если у первых проблем с батареей не было практически никогда, то вторые изрядно страдали из-за того, что iPhone предыдущих поколений разряжались уже к обеду.

Источник фото: телеканал «360»

В Apple никогда не признавали проблем с автономностью, делая акцент на неком среднестатистическом пользователе, у которого все было в целом неплохо. Но тем не менее выпускали фирменные чехлы с дополнительной батареей, которая удваивала запас энергии и позволяла доживать смартфону на одной зарядке до вечера.

iPhone 11 Pro Max стал первым смартфоном, которому такой чехол не нужен. Совершенно непонятно, что конкретно сделали в Apple, но факт остается фактом: смартфон, снятый с зарядки в 7 утра, без проблем доживает до 22-23 часов вечера даже при использовании в режиме «в хвост и в гриву». Да, в последние несколько часов предстоит посматривать на волнующие 10-15 процентов заряда, но трюк в том, что в этом аппарате они расходуются абсолютно линейно, то есть последние 10 процентов потратятся за такое же время, что и первые 10 процентов.

Источник фото: телеканал «360»

Никакого ураганного обрушения заряда здесь не происходит, что невероятно ценно и позволяет адекватно оценивать запас автономности. И именно это стоило бы назвать ключевым достижением инженеров Apple. А если вдруг так случилось, что батарейки не хватило, то iPhone 11 Pro/ Pro Max комплектуется быстрой зарядкой, которая за 30 минут восполняет более половины емкости аккумулятора смартфона. Нельзя не отметить, что использование внешних аксессуаров вроде наушников AirPods или часов Apple Watch, конечно, сокращает время автономной работы смартфона, но не критично.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одним критерием для Consumer Reports стала оценка прочности устройства. В этом вопросе градус скепсиса был изначально очень высок, так как iPhone 11 выпускаются в стеклянном корпусе. И опыт использования смартфонов других производителей показывает, что «падающая болезнь» непобедима. Смартфоны падают, стекла бьются, алюминиевые рамы гнутся, царапины приходят в первый же день использования.

Здесь важно оговориться, что «прочность» и «жесткость» корпуса — понятия взаимоисключающие. Можно сделать очень прочный корпус, но эластичность поверхностей будет делать его уязвимым к царапинам. Можно сделать его крайне жестким, так что не поцарапаешь даже гвоздем, но тогда при падении он будет разлетаться в мелкую крошку.

Инженеры и дизайнеры Apple сделали удивительное. Во-первых, матовая поверхность корпуса iPhone 11 Pro Max оказалась абсолютно невосприимчивой к следам рук. Ну то есть отпечатков пальцев на поверхности не остается совсем. Даже если только что поели шашлык или плов.

Источник фото: телеканал «360»

А во-вторых, стеклянный корпус оказался невероятно устойчив к падениям и ударам. За время тестов iPhone 11 Pro Max падал со стола и раковины на каменный пол, слетал с приборной панели автомобиля под сиденье и каждый раз сердце замирало: ну вот и все. Но нет, ни одной трещины или скола. А царапины, спросите вы? Они действительно есть. Смартфон по-прежнему не стоит совсем уже бессовестно таскать в одном кармане с ключами или с какими-либо скобяными изделиями. Потому что в этом случае царапины появляются, чудес все же не бывает.

Но ударопрочность, устойчивость к падениями и к прочим воздействиям вкупе с защитой от воды, позволяющей провести аппарату на глубине двух метров до получаса, это действительно очень впечатляющее достижение для аппарата, выглядящего столь изящно. Так что нет ничего удивительного в том, что едва ли не впервые Apple выпустила целую серию рекламных материалов, где акцент делается как раз на ударопрочности смартфона.

Источник фото: телеканал «360»

И конечно же — камера. Конфигурация из трех модулей в iPhone 11 Pro Max обеспечила несколько впечатляющих шагов вперед. Для начала стоит отметить абсолютную одинаковость камер, то есть качество картинки, ее цветность и прочие элементы на любой из камер будут идентичны. Это крайне важно, если снимать на iPhone, например, выпуск своего видеоблога и постоянно чередоваться между обычным модулем, широкоугольным и фронтальной камерой. Раньше картинку надо было приводить к единому знаменателю при монтаже, теперь это не нужно.

Фотографии сделаны на iPhone 11 Max Pro. Источник фото: телеканал «360»

Во-вторых, был убран провал по качеству изображения на ультраширокоугольной камере. Практически у всех смартфонов она заметно уступает другим модулям, у iPhone 11 Max Pro с этим все очень хорошо.

Наконец, очень круто прокачан режим ночной съемки — он включается автоматически и обеспечивает отличный результат даже при полном отсутствии искусственного освещения. Особняком стоит ультраширокоугольная съемка, при которой этот режим не включается. Что можно объяснить стремлением обеспечить высокий средний уровень съемки во всех режимах.

Фотографии сделаны на iPhone 11 Max Pro. Источник фото: телеканал «360»

Фронтальной камере добавили режим слоумо при съемке видео, эта опция очень на любителя. Но нельзя не отметить, что она есть и реализована очень толково.

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Эксперты Consumer Reports не сделали акцент на еще одном элементе, а именно новом модеме Intel, который получили новые iPhone. Почему это важно? Ну, во-первых, новые iPhone 11 поддерживают стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, который только месяц назад был официально принят и начинает внедряться. То есть при наличии еще одного устройства с поддержкой Wi-Fi 6 можно передавать данные со скоростями до 3-3,5 Гбит/сек. Но это скорее задел на будущее.

Что же до настоящего, то очень впечатляет работа с мобильным интернетом. Если в iPhone XS Max можно было рассчитывать на скорости при качественном LTE-покрытии в пределах 40-45 Мбит/сек, то iPhone 11 Max Pro в тех же местах выдает 100-110 Мбит/сек. Известны случаи, когда удавалось получить и 140-150 Мбит/сек, но это конечно же очень зависит от оператора связи и устойчивости покрытия.

Можно ли сказать, что iPhone 11 Pro Max — действительно «лучший смартфон в мире»? Невозможно отрицать достижения в тех областях, где, казалось бы, уже ничего улучшить не представляется возможным. Та же история с аккумулятором. Ведь последние несколько лет было устойчивое ощущение, что пока не изобретут какие-то принципиально новые батареи, нам ничего хорошего не светит. Оказалось, все не так. То же самое можно сказать и про модем, и даже про корпус новых iPhone 11 всех модификаций, которые не только получили новые модные цвета вроде болотного и бананового, но внезапно решили проблемы олеофобности (устойчивости к отпечаткам пальцев) и механических повреждений. Так что если и говорить, что iPhone 11 — лучший смартфон в мире, то он лучший в том, что стал самым прорывным за последние годы в областях, где никто никаких прорывов уже давным-давно не ждал.