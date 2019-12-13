  • Обыски в Nginx обеспокоили российские IT-ассоциации

    13 декабря 2019, 18:22

    Дарья Бунякова

    На компанию-разработчика веб-сервера Nginx завели дело о нарушении авторских прав. Крупные ассоциации разработчиков программного обеспечения и электроники заявили, что уголовное дело вызывает обеспокоенность.
    Обыски в Nginx обеспокоили российские IT-ассоциации

    СМИ сообщили об обысках в компании Nginx

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    «Ассоциации АПКИТ, АРПП „Отечественный софт“, „Руссофт“ и АРПЭ выражают беспокойство в связи с резким немотивированным переводом гражданско-правового спора бизнес-субъектов в уголовную плоскость», — приводит ТАСС обращение компаний.

    В документе отмечается, что ситуацию могли рассматривать в рамках гражданского процесса, а возбуждение уголовного дела является «избыточно жесткой» мерой. Спорные вопросы должен рассматривать арбитраж.

    «Если решение спорных вопросов находится в области гражданского правового поля, то эти юридические споры должны решаться без избрания жестких мер пресечения», — подчеркнули компании.

    Заявление на Nginx подала компания Rambler Group, которая заявила о праве на веб-сервер. Обыски в московском офисе и изъятие документов проходили в рамках уголовного дела о «Нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере».