Обыски в Nginx обеспокоили российские IT-ассоциации

На компанию-разработчика веб-сервера Nginx завели дело о нарушении авторских прав. Крупные ассоциации разработчиков программного обеспечения и электроники заявили, что уголовное дело вызывает обеспокоенность.

СМИ сообщили об обысках в компании Nginx Подробнее

«Ассоциации АПКИТ, АРПП „Отечественный софт“, „Руссофт“ и АРПЭ выражают беспокойство в связи с резким немотивированным переводом гражданско-правового спора бизнес-субъектов в уголовную плоскость», — приводит ТАСС обращение компаний.

В документе отмечается, что ситуацию могли рассматривать в рамках гражданского процесса, а возбуждение уголовного дела является «избыточно жесткой» мерой. Спорные вопросы должен рассматривать арбитраж.

«Если решение спорных вопросов находится в области гражданского правового поля, то эти юридические споры должны решаться без избрания жестких мер пресечения», — подчеркнули компании.

Заявление на Nginx подала компания Rambler Group, которая заявила о праве на веб-сервер. Обыски в московском офисе и изъятие документов проходили в рамках уголовного дела о «Нарушении авторских и смежных прав группой лиц в особо крупном размере».