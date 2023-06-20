Технологии 20 июня 2023, 09:13 Обычного диалога с ChatGPT хватило, чтобы спроектировать элемент полноценного процессора 3Dnews: чат-бот ChatGPT помог ученым из NYU спроектировать полупроводниковый процессор Unsplash

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Американские исследователи спроектировали при помощи диалога в чат-боте ChatGPT элемент полупроводникового процессора. Сайт 3Dnews рассказал об исследовании Нью-Йоркского государственного университета (NYU).

Команда ученых разработала полупроводниковый процессор, пропустив одну из стадий разработки. Обычно расположение элементов чипа, плотность, другие параметры и возможности чипа описывали по-английски и переводили на язык описания аппаратуры (HDL), например, Verilog. Во время эксперимента решили поручить эту работу ChatGPT.

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Через коммерческие и общедоступные большие языковые модели прогнали восемь вариантов проектирования аппаратного обеспечения. Искусственный интеллект во время беседы с исследователями в чат-боте создал рабочие HDL-модели, при помощи которых спроектировали чип.

Чат-боты с искусственным интеллектом стали использовать не только ученые, но и мошенники. «Известия» сообщили, что они применили ChatGPT для создания аудио и текстов.