Общая система блокировки спама может появиться в России в 2022 году

В России уже во втором квартале 2022 года может заработать новая система блокировки спам-звонков и SMS. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Клиент сможет оставить жалобу на поступившую без его согласия рекламу на сайтах четырех операторов — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2, — а также на сайте ФАС.

Потребитель, как предполагается, оперативно получит ответ от своего оператора, а номер, с которого была проведена реклама, в течение 72 часов заблокируют в общей системе.

Как уточнили в ФАС, уже во втором квартале 2022 года будет доступна специальная форма для обращения.

Такая система, по мнению экспертов, будет эффективна, но обращения стоит проверять, чтобы клиенты блокировали только авторов рассылок. Как уточнили специалисты, для этого можно подключить анализ статистики звонков и робота-фильтра.

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