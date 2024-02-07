Технологии 07 февраля 2024, 11:44 Обозреватель Рассказов назвал шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro устройством завтрашнего дня

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Шлем виртуальной реальности Apple Vision Pro появился в продаже на российских маркетплейсах. Во многом это устройство завтрашнего дня, которое продается сегодня за большие деньги, сообщил технообозреватель «Москвы 24» Андрей Рассказов.

По словам эксперта, чтобы покупка приносила реальную пользу, разработчикам необходимо добавить в девайс больше приложений и сервисов. На данный момент Vision Pro не решает ни одной задачи, с которой не справляются другие современные гаджеты.

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«Мы прямо сейчас на пороге большого прыжка в новую эпоху для всего человечества. А за Apple Vision Pro придет второе и третье поколение, которые, по идее, должны быть лучше первого», — отметил обозреватель.