Названы сроки перехода банков и ТЭК на российское оборудование и софт
Это следует из опубликованного министерством проекта указа президента, сообщил «Коммерсант». Сроки скорректированы в соответствии с предложениями в рамках общественного обсуждения проекта, пояснили изданию в Минцифре.
Субъекты КИИ обязаны провести аудит иностранного ПО и до 1 июля 2021 года утвердить план перехода на отечественное.
Использовать зарубежное ПО и оборудование возможно, если для него нет отечественных аналогов. Владелец КИИ должен будет согласовывать использование иностранного софта с Минцифрой, а оборудования — с Минпромторгом.
К владельцам КИИ относятся, в частности, государственные органы, ТЭК, финансовые, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний, повреждение сетей связи которых может привести к серьезным последствиям.