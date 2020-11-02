Названы сроки перехода банков и ТЭК на российское оборудование и софт

Минцифры предложило продлить сроки импортозамещения для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Так, ее владельцы должны перейти на преимущественное использование отечественного ПО с 1 января 2024 года, а отечественного оборудования — с 1 января 2025 года.

Это следует из опубликованного министерством проекта указа президента, сообщил «Коммерсант». Сроки скорректированы в соответствии с предложениями в рамках общественного обсуждения проекта, пояснили изданию в Минцифре.

Субъекты КИИ обязаны провести аудит иностранного ПО и до 1 июля 2021 года утвердить план перехода на отечественное.

Использовать зарубежное ПО и оборудование возможно, если для него нет отечественных аналогов. Владелец КИИ должен будет согласовывать использование иностранного софта с Минцифрой, а оборудования — с Минпромторгом.

К владельцам КИИ относятся, в частности, государственные органы, ТЭК, финансовые, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний, повреждение сетей связи которых может привести к серьезным последствиям.