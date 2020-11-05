В Госдуме задумались над ужесточением правил оборота оружия

МГУ по заданию Госдумы проведет исследование ружей с овальной сверловкой канала ствола (сверловка Ланкастера). В России такое оружие приравнено к гладкоствольному, депутаты считают, что его следует отнести к нарезному.

Овал в сверловке Ланкастера воспроизводит определенное число витков, как в нарезном оружии. Пуля в таком стволе приобретает момент вращения, что увеличивает ее скорость, и в конечном счете точность и кучность стрельбы.

Согласно российским законам, прежде чем получить разрешение на владение нарезным оружием, гражданин должен в течение пяти лет тренироваться на гладкоствольном. Однако сверловка Ланкастера, говорится в техзадании исследования, «позволила приблизить характеристики гражданского „условно гладкоствольного“ оружия вплотную к гражданскому нарезному».

Член думского комитета по безопасности Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что исследование должно установить, обладают ли ружья с овальной сверловкой теми же тактико-техническими характеристиками, что и нарезные. В России ружья со сверловкой Ланкастера «довольно распространены», отметил он.

МГУ должно провести исследование до конца года за один миллион рублей.