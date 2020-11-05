В Госдуме задумались над ужесточением правил оборота оружия
Овал в сверловке Ланкастера воспроизводит определенное число витков, как в нарезном оружии. Пуля в таком стволе приобретает момент вращения, что увеличивает ее скорость, и в конечном счете точность и кучность стрельбы.
Согласно российским законам, прежде чем получить разрешение на владение нарезным оружием, гражданин должен в течение пяти лет тренироваться на гладкоствольном. Однако сверловка Ланкастера, говорится в техзадании исследования, «позволила приблизить характеристики гражданского „условно гладкоствольного“ оружия вплотную к гражданскому нарезному».
Член думского комитета по безопасности Анатолий Выборный рассказал «Известиям», что исследование должно установить, обладают ли ружья с овальной сверловкой теми же тактико-техническими характеристиками, что и нарезные. В России ружья со сверловкой Ланкастера «довольно распространены», отметил он.
МГУ должно провести исследование до конца года за один миллион рублей.