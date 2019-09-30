Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
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Как сообщил портал Android Police, в Google Play теперь есть несколько дополнительных функций для этого приложения. Владельцы смартфонов могут добавить приложения в свой список желаний, зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о выходе приложений/игр и прочие уведомления. Они также смогут стереть все эти настройки одним касанием.
Для этого необходимо зайти в раздел общих настроек гаджета и выбрать соответствующий пункт. Разумеется, управлять настройками пользователи могли и раньше, но у них никогда не было возможности делать это для всех приложений сразу.
Скорее всего, эта функция будет востребована в случаях неполадок, когда возникнет сбой в приложениях, но его причина не будет очевидна.
В особенности, если пользователи зарегистрированы в бета-версиях Google или Play Services.