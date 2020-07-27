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    27 июля 2020, 12:46

    Обновленную модель Lada Largus начнут выпускать осенью этого года

    Полина Петрова

    Российская автомобилестроительная компания начнет выпускать обновленную модель Lada Largus FL уже этой осенью, сообщили на странице AvtoVAZ News «Вконтакте».
    Обновленную модель Lada Largus начнут выпускать осенью этого года

    В настоящий момент специалисты предприятия продолжают сборку пробной партии универсалов и фургонов Lada Largus FL. Автомобиль оснастят оптикой, решеткой радиатора и бампером от Lada Granta. Еще в машине установят боковые зеркала от Lada Vesta, пишет газета «Известия».

    Помимо прочего, в салоне предусмотрят новую переднюю панель, комфортабельные сиденья и центральный подлокотник. Кнопки стеклоподъемников разместят на дверях, а мультимедийная система станет более современной. В перечне опций будет обогрев лобового стекла, а также датчики дождя и света.

    Новости SMI.FM