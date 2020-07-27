27 июля 2020, 12:46
Обновленную модель Lada Largus начнут выпускать осенью этого года
Российская автомобилестроительная компания начнет выпускать обновленную модель Lada Largus FL уже этой осенью, сообщили на странице AvtoVAZ News «Вконтакте».
В настоящий момент специалисты предприятия продолжают сборку пробной партии универсалов и фургонов Lada Largus FL. Автомобиль оснастят оптикой, решеткой радиатора и бампером от Lada Granta. Еще в машине установят боковые зеркала от Lada Vesta, пишет газета «Известия».
Помимо прочего, в салоне предусмотрят новую переднюю панель, комфортабельные сиденья и центральный подлокотник. Кнопки стеклоподъемников разместят на дверях, а мультимедийная система станет более современной. В перечне опций будет обогрев лобового стекла, а также датчики дождя и света.