Обновленную модель Lada Largus начнут выпускать осенью этого года

В настоящий момент специалисты предприятия продолжают сборку пробной партии универсалов и фургонов Lada Largus FL. Автомобиль оснастят оптикой, решеткой радиатора и бампером от Lada Granta. Еще в машине установят боковые зеркала от Lada Vesta, пишет газета «Известия».

Помимо прочего, в салоне предусмотрят новую переднюю панель, комфортабельные сиденья и центральный подлокотник. Кнопки стеклоподъемников разместят на дверях, а мультимедийная система станет более современной. В перечне опций будет обогрев лобового стекла, а также датчики дождя и света.