Обновление Windows вызвало нарушение в работе браузеров

После выхода последнего обновления для Windows 10 и 11 популярные браузеры перестали запускаться, сообщило издание BleepingComputer.

Журналисты издания обратили внимание на жалобы пользователей, которые появились в социальных сетях после выхода апрельских обновлений для ОС от Microsoft. При попытке открыть браузеры Chrome, Edge и Firefox у многих владельцев ПК стала появляться ошибка «Не удалось правильно запустить приложение (0xc0000022)».

Авторы в статье отметили, что в последнее время, обновления Windows «были довольно надежными и стабильными, с меньшим количеством сообщений о серьезных проблемах».

на редакционном компьютере они проверили обновление для Windows 11, и подтвердили присутствующую ошибку. Нарушение работы и поломка, как выяснилось в процессе изучения проблемы, могли быть вызваны ошибкой совместимости.

После выхода апдейта Windows, по словам специалистов, появилась проблема совместимости между актуальным обновлением и антивирусом ESET. В компании подтвердили проблему и извинились перед пользователями за неудобства. Разработчики антивирусного ПО в качестве временной меры рекомендовали включить в настройках программы опцию ESET LiveGrid.

Операционная система Windows 11 получила первое большое обновление в феврале этого года. На «Панели задач» появилась функция отключения микрофона и опция, позволяющая быстро поделиться записью экрана. Обновление коснулось проигрывателя Windows Media Player. В приложении «Блокнот» появились возможность включения темной темы, а также упрощенное меню.