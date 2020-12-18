Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»

Обновление KB4592438 для майской и октябрьской версий операционки стало доступно 8 декабря. У одних пользователей после апдейта обычные папки поменяли статус на «только для чтения», у других — перестали запускаться старые игры.

Сообщается о скачках нагрузки на процессор и подтормаживании системы при выполнении простых задач, например, просмотре видео на YouTube.

В Microsoft пока не комментируют проблему. Столкнувшиеся с неполадками пользователи советуют откатить Windows 10 до предыдущей стабильной версии.

На днях компания Apple выпустила обновление для старых моделей iPhone. Смартфоны iPhone 5s и iPhone 6 получили новую функцию — уведомление о контакте с зараженными коронавирусом. В России ее использует официальное приложение «Госуслуги.COVID трекер». Функция отслеживает телефоны поблизости и информирует пользователя, если у тех, с кем он контактировал, был подтвержден COVID-19.