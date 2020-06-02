Обновление от Apple вызвало сбои в работе iPhone и iPad

После установки актуального обновления ПО версии 13.5 многие владельцы iPhone и iPad начали жаловаться на сбои в работе устройств. Они сообщили о сокращении срока работы аккумуляторов, циклическую перезагрузку и зависание во время использования приложений.

Об этом сообщил портал ZDNet. Обладатели устройств компании Apple сообщили о заметном сокращении срока автономной работы гаджетов, утверждают даже владельцы iPhone 11 Pro Max, у которого довольно большая емкость аккумулятора.

Многие пользователи сообщили, что после установки iPad OS 13.5 устройства iPad Pro начали перезагружаться после входа в систему. Некоторые гаджеты застряли в цикле перезагрузки. Помимо этого, после обновления устройства прерывают воспроизведение МР4 во всех приложениях. Появляется сообщение: «Есть проблема с загрузкой этого контента». Отмечены также проблемы с загрузкой приложений из App Store.

Портал утверждает, что версия 13.5 может стать худшим обновлением последнего времени, и советует владельцам гаджетов Apple не торопиться с его загрузкой, так как компания пока не приступила к исправлению ошибок.

В конце мая компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 13.5, упрощающей пользование смартфонами на фоне пандемии коронавируса.