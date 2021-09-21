Apple выпустила обновление iOS 15

Американская корпорация Apple выпустила обновления операционных систем для iPhone, iPad и Apple Watch — iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8. Помимо нового дизайна, были улучшены и доработаны приложения «Камера», «Карты», «Кошелек» и «Погода».

Как сообщила пресс-служба компании, в обновленной системе iPad появились библиотека приложений и улучшены виджеты. В Apple Watch изменились функции контроля качества сна, появилось приложение для медитации и возможность создавать циферблат из портретных снимков.

Обновления FaceTime улучшит качество видеозвонков, Focus поможет пользователям меньше отвлекаться. «Карты» предоставят совершенно новые способы навигации по миру и многое другое. iOS 15 сейчас доступна как бесплатное обновление программного обеспечения.

Концерн «Калашников» намерено интегрировать новейшее тактическое помповое ружье MP-155 Ultima с умными часами Apple Watch. Оружие оснащено ботовым компьютером с дисплеем, часами, секундомером, компасом, счетчиком выстрелов и индикатором доступных патронов.