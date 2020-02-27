Обновление Android сломало Xiaomi

Пользователи смартфонов Xiaomi Mi8 массово пожаловались на исчезновение рабочего стола. Сбой в работе телефонов произошел после обновления операционной системы Android.

Об этом сообщил портал iXBT. Он уточнил, что европейская версия флагмана Xiaomi перестала загружать рабочий стол после того, как получила последнюю версию MIUI 11 на базе Android 10. Это произошло на этой неделе — именно тогда и начались проблемы в работе смартфонов.

«Верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения», — сказано в материале.

Однако с рабочим столом все не так хорошо, как хотелось бы. Когда владельцы смартфонов пытаются выйти на главный экран, они получают оповещение о сбое в работе MIUI. Исправить ситуацию не помогают ни перезагрузка устройства, ни откат до заводских настроек.

Позже на портале посоветовали решение проблемы — нужно удалить обновления в настройках приложения «Рабочий стол MIUI».