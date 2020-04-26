Обнаружен пост, способный обрушить Twitter
На новый баг обратил внимание журналист издания Vice. Он уже лишился общения в Twitter, и, чтобы не мучиться в одиночестве, опубликовал инструкцию, что нужно сделать, чтобы отдохнуть от общения в соцсети.
Нужно открыть Twitter, найти определенный пост и ретвитнуть его. Затем надо подождать, пока его кто-нибудь перепостит или лайкнет. После этого соцсеть прекратит работу на вашем устройстве.
Журналист выяснил, что сбой в работе приложения Twitter на iPhone, и в некоторых браузерах, вызывает определенная строка символов.
В Apple на его запрос пока не ответили, но представитель соцсети сообщил, что в компании знают о баге, и сейчас его изучают.
В конце февраля стало известно, что данные, которые пользователи копируют в буфер обмена iPhone или iPad, могут использовать любые установленные на iOS программы. В том числе, хакерские.