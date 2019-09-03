Облик воздушного судна на замену Ан-2 определят осенью 2019 года
Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых рассказал РИА «Новости», что в сентябре этого года будет определен облик самолета, который придет на замену Ан-2.
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Белых напомнил, что маркетинговые исследования давно подтвердили необходимость в легких региональных самолетах. По словам специалиста, предприятие уже подписало соглашения не только с эксплуатирующими организациями, но и с Росавиацией и Минпромторгом. Отмечается, что в сентябре будет объявлен конкурс на продолжение работ с учетом пожеланий потенциальных заказчиков.
«Именно тогда станет ясен окончательный облик этого самолета, и Улан-Удэнский авиационный завод начнет организацию его производства», — цитирует Белых ИА Nation News.