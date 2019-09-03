Облик воздушного судна на замену Ан-2 определят осенью 2019 года

Россия начнет производство нового вертолета для работы на шельфе Подробнее

Белых напомнил, что маркетинговые исследования давно подтвердили необходимость в легких региональных самолетах. По словам специалиста, предприятие уже подписало соглашения не только с эксплуатирующими организациями, но и с Росавиацией и Минпромторгом. Отмечается, что в сентябре будет объявлен конкурс на продолжение работ с учетом пожеланий потенциальных заказчиков.

«Именно тогда станет ясен окончательный облик этого самолета, и Улан-Удэнский авиационный завод начнет организацию его производства», — цитирует Белых ИА Nation News.