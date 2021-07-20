Облачный сервис Amazon заблокировал израильскую шпионскую программу

Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) компании Amazon заблокировал учетные записи, которые связаны с программой Pegasus израильской компании NSO Group. Она, как предполагается, применялась для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.

О блокировки учетных записей сообщило издание Vice со ссылкой на заявление компании.

Согласно данным расследования СМИ, ПО израильской фирмы NSO Group, которое использовалось спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось также для взлома и попыток получить данные с по меньшей мере 37 телефонов журналистов, правозащитников, бизнесменов из разных стран мира.

Специальное подразделение организации Amnesty International проверило 67 смартфонов, в отношении которых, как предполагается, проводились атаки при помощи ПО.

Представитель AWS заявил, что когда были получены сведения об этой деятельности, были приняты необходимые меры и заблокированы соответствующие учетные записи.