Объявлены самые популярные приложения за 10 лет

Согласно рейтингу, опубликованному на сайте компании, первые четыре позиции занимают приложения одной компании: Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В пятерку лидеров также включили Snapchat.

С точки зрения экономической прибыли аналитики назвали лидерами Netflix, приложение для знакомств Tinder, Pandora Music, Tencent Video, Line.

Самой популярной игрой стала Subway Surfers от датского разработчика. Дальше в рейтинге Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans, Pou. Высокие позиции Subway Surfers аналитики объяснили необъяснимой популярностью игры в Индии, на нее приходится 15% от всех загрузок приложения. Clash of Clans и Candy Crush Saga также фигурируют среди игр-лидеров по экономической прибыли.

Эксперты отметили, что приложения для общения и социальные сети пользуются наибольшей популярностью среди потребителей в этом десятилетии. Кроме того, аналитики посчитали прошедшее десятилетие выгодным для цифровой индустрии, поскольку за 10 лет выросли и количество загрузок, и потребительские расходы.