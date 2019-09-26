Объявлен старт продаж танцующих робопсов от Boston Dynamics. Видео

Boston Dynamics пока не сообщила, по какой цене будут продаваться робопсы под названием Spot. Кстати, раньше разработка носила название SpotMini. Инженеры говорят, что на стоимость будет влиять комплектация робота.

Робопсы оснащены особыми манипуляторами и панорамными камерами. Они умеют танцевать. Еще недавно эксперты в сфере робототехники утверждали: танцевальный навык — это способ привлечь внимание потребителей к разработке. Теперь же выяснилось, что Boston Dynamics планирует выделить развлекательную версию Spot в отдельное направление. Компания уже провела переговоры с цирком Cirque du Soleil. Не исключено, что робопсы вскоре станут частью шоу-программ.

В компании сделали акцент, что новые роботы не должны использоваться в военной сфере.

«Мы не хотим, чтобы Spot делал то, что вредит людям, даже в имитационном режиме. Это то, на чем мы довольно твердо стоим, когда говорим с клиентами», — подчеркнул вице-президент по развитию бизнеса компании Boston Dynamics Майкл Перри.

Производители отмечают, что робопес может двигаться по местности со сложным рельефом, например, по лестницам, преодолевать заросли, избегать каменных глыб и оценивать препятствия в промышленных зонах. Скорость Spot составляет 5,76 километра в час. Аккумулятор продержится около 90 минут, а затем его придется вновь заряжать или заменять. Робот может нести груз до 14 килограмм. Корпус защищен от воды и пыли. Устройство хорошо функционирует в диапазоне от -20 до +45 градусов по Цельсию.

Предполагается, что робопсы будут работать на опасных производствах, производить некоторые действия на строительных площадках, а также выявлять утечки газа. Для осуществления последней функции достаточно будет подключить к Spot детектор метана.

Spot пока недоступен для массового потребителя. По данным издания The Verge, Boston Dynamics будет реализовывать робопсов исключительно в лизинг для компаний. На официальном сайте разработчика уже даже можно подать соответствующую заявку.