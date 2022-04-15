WhatsApp объявил о введении функций объединения чатов

Мессенджер WhatsApp объявил о введении новой функции для пользователей, которая объединит отдельные части в сообщества. Об этом говорится в сообщении разработчиков.

Новая возможность позволит пользователям быстро получать все обновления в группах, на которые они подписаны и оперативно рассылать сообщения по всем чатам, которые добавлены в сообщество.

«Мы считаем, что с помощью сообществ директору школы будет проще собрать вместе всех родителей школы, чтобы поделиться с ними важными обновлениями, а также создать группы, посвященные отдельным классам, внеклассным мероприятиям или волонтерской работе в школе», — заявили разработчики.

В сообществах пользователи смогут реагировать на сообщения смайлами, без перегрузки чата новыми сообщениями, админы получат право оперативно удалять неприемлемые сообщения из всех чатов.

Кроме того, через сообщества разрешат отправку файлов размерами до двух гигабайт и увеличат количество участников аудиоконференций до 32 человек. Все новые функции станут доступны пользователям мессенджера в ближайшие недели.