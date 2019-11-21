«Оба мессенджера не гарантируют безопасности данных». Эксперт сравнил WhatsApp и Telegram

Дуров призвал удалить WhatsАрр из-за уязвимостей. Так ли прав основатель Telegram? Подробнее

По мнению специалиста, Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp из-за конкуренции. Муртазин отметил, что нет смысла удалять приложение.

«Telegram пытается отъесть долю у WhatsApp, который более популярен. Говорить о безопасности Telegram нельзя, учитывая, что это вещь в себе, просто не привлекает внимания. Да, WhatsApp старее, он наследует многие вещи, медленнее развивается. Однако уровень безопасности для конечного пользователя они обеспечивают один и тот же, большой разницы нет. Оба мессенджера не гарантируют безопасности ваших данных. Удалять WhatsApp — бессмысленно», — пояснил аналитик.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователям, которые дорожат безопасностью своих сообщений и медиафайлов, необходимо удалить мессенджер WhatsApp со своих устройств.