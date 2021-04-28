Пользователей Android предупредили об опасной функции

Быстрая оплата через браузер может дать мошенникам доступ к персональным данным пользователя. В зоне риска оказались работающие на Аndrоid смартфоны, владельцам которых порекомендовали отключить некоторые функции.

Функция быстрой оплаты есть в Google Chrome и других браузерах, напомнило издание Hi-Tech Mail.ru. При использовании этого сервиса программа сохраняет данные пользователя, а затем автоматически вводит их при очередной оплате.

«Есть риск, что в любой момент ваши платежные данные также окажутся в руках злоумышленников и такие прецеденты уже случались», — предупредили авторы статьи.

Они посоветовали отключить функцию сохранения информации. Для этого потребуется зайти в настройки браузера на смартфоне и перейти в раздел «Способы оплаты». Затем необходимо отключить опцию «Сохранять и автоматически подставлять платежные данные».

Также специалисты отметили, что сайты могут проверять в браузере сохраненные способы оплаты. Такая функция является опасной, поэтому ее стоит отключить. Строчку «Доступ к способам оплаты» можно найти в разделе «Конфиденциальность и безопасность».