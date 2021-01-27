Российские производители предупредили о подорожании электроники
По словам Якушева, многие производственные компоненты подорожали на 20-30%, некоторые — на 50%.
«Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — сказал он «Известиям».
Из-за этого в INOI уже подняли цены на большинство своих товаров и прогнозируют их дальнейшее подорожание.
В «АТБ Электроника» и GS Nanotech (обе компании занимаются производством микросхем и электронных устройств для промышленности) согласились, что рост издержек из-за подорожания компонентов приведет к росту конечной стоимости продуктов.
Директор GS Nanotech Олег Ким считает, что нынешний дефицит микросхем спровоцировали мировые лидеры рынка потребительской электроники. Столкнувшись с нехваткой компонентов во время первой волны коронавируса, компании резко увеличили заказы на чипы, запасая их впрок.