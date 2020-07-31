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    31 июля 2020, 05:44

    В Белоруссии сообщили о глобальном сбое в работе Youtube

    Анастасия Кукова

    Белорусские пользователи сообщили о том, что не могут открыть соцсеть Youtube. Эту информацию подтвердил сервис Downdetector. На невозможность зайти на сайт сообщили 55% пользователей и 40% не могут посмотреть видео.
    В Белоруссии сообщили о глобальном сбое в работе Youtube

    Ранее жители Белоруссии сообщили о полном отключении интернета. Об отсутствии Сети сообщали жители Минска, Гродно, Витебска и Бобруйска. Операторы связи заявили, что проблемы с интернетом временные. Однако многие предположили, что «это силовики репетируют 9 августа». На этот день в республике назначены президентские выборы.

    Проблемы с интернетом, связью, помехи в вещании телеканалов начались 30 июля в Минске во время проведения митинга-концерта в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. По разным оценкам на площади Бангалор собрались 25-40 тысяч человек. Участники митинга сообщали, что силовики поставили «глушилки», которые мешали работать телевизионщикам и не давали транслировать видео с площади онлайн.

    Массовые мероприятия в поддержку участников предвыборной гонки также прошли в Бобруйске и Солигорске. Митинг в Минске считается крупнейшим массовым мероприятием в новейшей истории республики.

    Новости SMI.FM