Академик РАН раскритиковал журналистов за сообщения о «чипировании мозга»

Российские ученые никогда не работали над программой о «чипировании мозга» человека. Подобная трактовка демонстрирует непрофессионализм и полное незнание темы. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-президент академии наук Владимир Чехонин.

Он пояснил, что разработка о которых сообщили журналисты, представляет собой чип для коррекции зрения. Но в сам мозг малоинвазивными способами только электроды. Сами чипы внутрь головы пациента никто не засовывает. Они только обеспечивают обмен информацией между камерами и участками центральной нервной системы человека.

«Смысл заключается исключительно в том, чтобы восстановить зрение, но не в управлении мозговой функцией, не во влиянии на сознание. Это вообще не рассматривается», — пояснил Владимир Чехонин.

О программе разработки специальных чипов рамках федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» сообщил «Коммерсант». Автор материала уточнил, что на финансирование разработок до 2029 года планируется потратить до 54 миллиардов рублей. В частности речь шла об инновационном чипе, который можно вживлять в мозг человека для прямой передачи информации с внешних устройств.

В министерстве образования и науки России заявили, что программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» признали нецелесообразной еще в прошлом году, поэтому никакого финансирования на нее не предусмотрено.

Между тем, мировой рынок нейроинтерфейсов продолжает развиваться. Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink продемонстрировала, как обезьяна с вживленным в мозг нейронными чипами играет в компьютерную игру силой мысли.

Датчики фиксировали мозговую активность животного и следили за движением лап, которые держали джойстик. В результате они выработали алгоритм. С его помощью обезьяна оставалась с отключенным джойстиком в руках, а все действия на экране управлялись силой ее мыслей.

Илон Маск объяснял, что технологии чипирования разрабатывают, чтобы помочь людям с травмами головного и спинного мозга.