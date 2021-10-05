NYT назвала возможную причину масштабного падения Facebook

Причиной масштабных сбоев в работе мировых социальных сетей и мессенджеров могли стать ошибки в конфигурации серверных компьютеров. Такое мнение экспертов по безопасности опубликовала газета New York Times.

«Эксперты в области безопасности заявили, что проблема, скорее всего, проистекала из… неверной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подсоединиться к… сайтам, например, Instagram и WhatsApp», — говорится на сайте газеты.

В то же время, подробных причин сбоя в самой компании так и не раскрыли. В понедельник вечером по московскому времени рухнули такие популярные сервисы, как Facebook, Instagram и WhatsApp. О произошедших сбоях сообщили десятки миллионов пользователей по всему миру. Предполагалось, что это грандиозная DDoS-атака, но пока эти данные не подтверждаются.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже принес свои извинения за масштабное падение сервисов. Он написал, что наконец-то появилась возможность снова вернуться в онлайн спустя примерно семь часов после начала массового сбоя. Цукерберг добавил, что знает, насколько сервисы важны для поддержки контактов с близкими людьми по всему миру.