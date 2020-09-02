NVIDIA представила новые видеокарты для геймеров

Компания NVIDIA анонсировала новые игровые видеокарты серии RTX 3000. Они будут гораздо мощнее карт предыдущего поколения. В России их начнут продавать уже в сентябре.

Презентация новых видеокарт от NVIDIA состоялась во время трансляции GeForce Special Event 1 сентября.

Как заверили представители NVIDIA, новая карта RTX 3080 будет в два раза мощнее RTX 2080, а обладатели RTX 3090 смогут запускать видеоигры в разрешении 8K при 60 FPS.

Всего будет три карты нового поколения: GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. Первая поступит на российский рынок в октябре. Она будет стоить от 45 490 рублей. Продажи RTX 3080 в России начнутся 17 сентября. Стоимость такой видеокарты составит 63 490 рублей. За самую мощную придется выложить 136 990 рублей. RTX 3090 можно будет купить с 24 сентября.

Новые видеокарты от NVIDIA смогут загружать данные в видеочип в обход центрального процессора. Это ускорит обработку графики. Старшая модель получила 24 гигабайта видеопамяти формата GDDR6x. Видеокарты создали на архитектуре Ampere.