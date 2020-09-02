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    02 сентября 2020, 08:18

    NVIDIA представила новые видеокарты для геймеров

    Андрей Иванов

    Компания NVIDIA анонсировала новые игровые видеокарты серии RTX 3000. Они будут гораздо мощнее карт предыдущего поколения. В России их начнут продавать уже в сентябре.
    NVIDIA представила новые видеокарты для геймеров

    Презентация новых видеокарт от NVIDIA состоялась во время трансляции GeForce Special Event 1 сентября.

    Как заверили представители NVIDIA, новая карта RTX 3080 будет в два раза мощнее RTX 2080, а обладатели RTX 3090 смогут запускать видеоигры в разрешении 8K при 60 FPS.

    Всего будет три карты нового поколения: GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. Первая поступит на российский рынок в октябре. Она будет стоить от 45 490 рублей. Продажи RTX 3080 в России начнутся 17 сентября. Стоимость такой видеокарты составит 63 490 рублей. За самую мощную придется выложить 136 990 рублей. RTX 3090 можно будет купить с 24 сентября.

    Новые видеокарты от NVIDIA смогут загружать данные в видеочип в обход центрального процессора. Это ускорит обработку графики. Старшая модель получила 24 гигабайта видеопамяти формата GDDR6x. Видеокарты создали на архитектуре Ampere.

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