NVIDIA купит компанию Arm за $40 млрд

Компания NVIDIA официально сообщила, что заплатит корпорации Softbank 21,5 миллиарда долларов своими акциями и еще 12 миллиардов наличными за контроль над некоторыми из наиболее широко используемыми технологиями в электронике в рамках крупнейшей сделки полупроводниковой промышленности.

Как стало известно агентству Bloomberg, если Arm выполнит поставленные передней цели по развитию, то NVIDIA выплатит еще пять миллиардов долларов. Сотрудники компании-разработчика чипов Arm получат в акциях еще 1,5 миллиона долларов.

После трансакции Softbank получит не менее 10% NVIDIA. В течение 18 месяцев сделку должны одобрить США, Китай, Великобритания и Евросоюз.

В NVIDIA пообещали, что продолжат выдавать открытые лицензии другим компаниям и сохранят свой глобальный нейтралитет, так как он всегда был главной составляющей ее успеха.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг пообещал, что не будет предпринимать никаких действий, способных вызвать отток клиентов вроде компании Apple. Недавно стало известно, что американская корпорация переведет настольные компьютеры и ноутбуки на процессоры Arm.

Ценность компании-разработчика состоит в базе технологий, которую NVIDIA намерена пополнять. Arm продавала лицензии производителям — Apple, Samsung, Qualcomm, Intel и Huawei.

В начале сентября компания NVIDIA анонсировала новые игровые видеокарты серии RTX 3000. Они будут как минимум вдвое мощнее предыдущих моделей.