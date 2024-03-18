Технологии 18 марта 2024, 11:23 НТИ: российские инженеры создали умную погодную станцию для дронов

Читать 360tv в

Российские инженеры создали портативную метеостанцию для беспилотников. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработка способна определять параметры атмосферы, что позволит дронам выполнять полеты с учетом погодных условий, а операторам — точнее наводить на цель.

Реклама

Умное устройство измеряет температуру воздуха, а также направление и скорость ветра. Пользователь может получить данные по радиоканалу в режиме реального времени.