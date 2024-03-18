18 марта 2024, 11:23
НТИ: российские инженеры создали умную погодную станцию для дронов
Российские инженеры создали портативную метеостанцию для беспилотников. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Разработка способна определять параметры атмосферы, что позволит дронам выполнять полеты с учетом погодных условий, а операторам — точнее наводить на цель.
Реклама
Умное устройство измеряет температуру воздуха, а также направление и скорость ветра. Пользователь может получить данные по радиоканалу в режиме реального времени.
Беспилотники
Ученые
Реклама
Реклама