Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты | 360°

Технологии 07 сентября 2022, 21:47 Поделиться Telegram

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Viber Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты Компания Apple официально представила линейку смартфонов iPhone 14 unsplash.com

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Компания Apple представила новую флагманскую линейку смартфонов iPhone. Презентация доступна на официальном сайте производителя. Устройства будут выпускаться в двух модификациях: у базовой модели экран размером 6,1 дюйма, у модели MAX — 6,7 дюйма.

iPhone 14 перенял у предыдущего поколения дизайн, его выпустят в пяти цветах. Производитель заявил увеличенное время автономной работы. Устройство имеет чип от прошлой серии — шестиядерный Apple A15 Bionic. Основная камера с разрешением 12 мегапикселей имеет апертуру f/1.5, поддерживает оптическую стабилизацию.

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Для селфи производитель использовал новую камеру TrueDepth с более высоким качеством изображения.

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В новой линейке iPhone не будет физических слотов для SIM-карты: в смартфонах от Apple симки будут виртуальные. Устройства будут поддерживать вызов помощи через спутник.

Стартовая стоимость iPhone 14 составила 799 долларов, предзаказ возможен с 9 сентября.

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