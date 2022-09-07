Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты | 360°

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Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Компания Apple официально представила линейку смартфонов iPhone 14

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Компания Apple представила новую флагманскую линейку смартфонов iPhone. Презентация доступна на официальном сайте производителя. Устройства будут выпускаться в двух модификациях: у базовой модели экран размером 6,1 дюйма, у модели MAX — 6,7 дюйма.

iPhone 14 перенял у предыдущего поколения дизайн, его выпустят в пяти цветах. Производитель заявил увеличенное время автономной работы. Устройство имеет чип от прошлой серии — шестиядерный Apple A15 Bionic. Основная камера с разрешением 12 мегапикселей имеет апертуру f/1.5, поддерживает оптическую стабилизацию.

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Для селфи производитель использовал новую камеру TrueDepth с более высоким качеством изображения.

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В новой линейке iPhone не будет физических слотов для SIM-карты: в смартфонах от Apple симки будут виртуальные. Устройства будут поддерживать вызов помощи через спутник.

Стартовая стоимость iPhone 14 составила 799 долларов, предзаказ возможен с 9 сентября.

Apple

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