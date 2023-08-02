Технологии 02 августа 2023, 11:11 Новый закон об НКО в России вызовет проблемы в IT-сфере РБК: закон об НКО ограничит IT-сфере продвижение свободного программного обеспечения РИА «Новости»

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Запрет россиянам участвовать в незарегистрированных иностранных некоммерческих организациях скажется на IT-сфере. Новый закон навредит продвижению открытого программного обеспечения, предупредили РБК участники рынка.

Госдума приняла закон, ограничивший работу незарегистрированных иностранных некоммерческих организаций в России, в третьем чтении. Айтишники предупредили о его побочном эффекте для их отрасли. После вступления в силу россияне не смогут участвовать в международных проектах по развитию open source — свободного программного обеспечения — без привязки к правообладателю и с доступом к исходному коду.

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«Полагаю, что законодатель решал политические задачи <…> но при текущих формулировках опасаюсь расширительного толкования при правоприменении», — сказал председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

Его компания, как и многие другие, использовала свободную операционную систему Linux. Опасения коллеги подтвердили замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко и другие представители отрасли. Представитель Минцифры возразил, что прямого запрета в законе нет. Специалисты совместно с Минюстом подготовят разъяснения.

В 2023 году в России решили создать единый реестр НКО с госфинансированием, сообщили «Известия». В Минэкономразвития посчитали, что это сделает их работу прозрачней.