Новый Xbox Series X анонсировали в Сети

Консоль нового поколения будет вытянутой и квадратной. Слот для загрузки оптических дисков появится на передней панели. Верхнюю стенку покроет решетка с отверстиями в форме круга.

Глава игрового направления в Microsoft Фил Спенсер уточнил, что пользователи смогут размещать консоль вертикально и горизонтально.

По его словам, центральный процессор Xbox Series X теперь стал в четыре раза производительнее, чем у предыдущей модели Xbox One X. Графическую мощь удалось увеличить в два раза.

Ранее стало известно, что Microsoft собирается вывести пользователей с Windows 7. С 15 января компания будет настойчиво рекомендовать поменять систему на более новую.