Новый Xbox Series X анонсировали в Сети
Транснациональная компания Microsoft представила дизайн новой игровой приставки Xbox Series X. Ее производство начнется в конце 2020 года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Verge.
Консоль нового поколения будет вытянутой и квадратной. Слот для загрузки оптических дисков появится на передней панели. Верхнюю стенку покроет решетка с отверстиями в форме круга.
Глава игрового направления в Microsoft Фил Спенсер уточнил, что пользователи смогут размещать консоль вертикально и горизонтально.
По его словам, центральный процессор Xbox Series X теперь стал в четыре раза производительнее, чем у предыдущей модели Xbox One X. Графическую мощь удалось увеличить в два раза.
Ранее стало известно, что Microsoft собирается вывести пользователей с Windows 7. С 15 января компания будет настойчиво рекомендовать поменять систему на более новую.