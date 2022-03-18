Новый вид мошенничества появился в Сети

Попытки россиян найти нелицензионные версии программного обеспечения могут привлечь внимание мошенников. Они либо попробуют получить деньги без какого-либо товара взамен, либо продадут вредоносный софт.

Эксперт по противодействию мошенничеству, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил о вероятной опасности в интервью радио Sputnik. Он напомнил, что из-за санкций многие программы стали недоступны.

«Это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению», — предположил Сизов.

На вооружении у злоумышленников, добавил он, есть две схемы. Первая — самая простая и предполагает получение денег без предоставления товара взамен. Второй вариант — продажа вредоносного ПО, благодаря которому мошенники смогут получить доступ к персональным и банковским данным.

Нелицензионные программы в большинстве своем модифицируют. И заранее выяснить, какие именно изменения в них внесли, невозможно.

«В нем может быть просто модификация, чтобы программа работала без лицензии правообладателя, или туда может быть встроен код, который будет похищать ваши персональные и платежные данные», — предупредил эксперт, рекомендовав дождаться появления на российском рынке лицензионного ПО.

К нормальной ситуации, выразил он надежду, Россия вернется в самое ближайшее время.