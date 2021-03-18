Новый участок изумрудного месторождения открыли на Среднем Урале

Новый участок изумрудного месторождения и горнопроходческий щит открыли на Среднем Урале. Заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин заявил, что новая установка ощутимо увеличит производительность, написал «ФедералПресс».

Исполнительный директор Мариинского прииска Виталий Шапошников отметил, что в этом году установят еще один щит. Конструкции будут использовать для вертикальных выработок между горизонтами шахты после открытия новых месторождений. Помимо прочего, щит обеспечит безопасность рабочих при проведении взрывных работ.

Речь идет о конструкции длиной два метра и шириной четыре метра. Ее изготовили по подобию щита, найденного во время поисковых работ. Была изготовлена 3D-модель установки, которую передали специалистам Урала.