Технологии 20 января 2024, 13:16 Новый тип двигателя разработали в России Студент из РТУ МИРЭА создал новый тип двигателя внутреннего сгорания РИА «Новости»

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Учащийся Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, у которого нет аналогов в мире. Об этом сообщила Lenta.ru.

Автором разработки стал молодой ученый Марат Климов. В вузе отметили, что созданный им двигатель можно назвать революционным. Его полезность и износостойкость значительно выше, чем у аналогов, благодаря меньшему количеству деталей и требуемой для их работы смазки.

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«В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания, что позволяет достичь детонации, а не горения, которое происходит медленнее и с меньшим выделением энергии», — подчеркнули в университете.

В вузе подчеркнули также, что конструктивное решение студента помогло кратно увеличить давление в двигателе — до 300 атмосфер на выходе.

«Создаваемые силовые установки для генераторов отличаются более высокой степенью автономности, экономичности и при этом — меньшей массой», — сказали в РТУ МИРЭА, назвав сочетание параметров беспрецедентным.

Все комплектующие двигателя отечественные. А изобретением студента уже заинтересовались крупные российские компании, работающие в различных сферах.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж заметил, что изобретение Климова не просто гордость вуза, но и серьезный прорыв, благодаря которому станут возможны качественные изменения во многих отраслях отечественной промышленности.

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