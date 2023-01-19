Технологии 19 января 2023, 10:45 Новый способ защиты информации от перехвата создали в России Концерн «Созвездие» разработал новый способ защиты информации от перехвата РИА «Новости»

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Новый способ защиты информации, который также поможет уберечь оборудование радиосвязи, разработали в России. Его авторами стали специалисты концерна «Созвездие», сообщило РИА «Новости».

По словам разработчиков, этот способ не дает противнику опознать перехваченные фрагменты сигнала. Помимо этого, метод снижает эффективность распознавания средств радиосвязи и радиотехнических систем. Это снижает риск их огневого поражения, пояснили ученые.

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Представители компании объяснили, что перехваченную информацию можно распознать по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. А новый способ защиты искажает ее, что создает дополнительные сложности потенциальному противнику.

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Этот способ защиты информации включили в топ-100 лучших изобретений Роспатента за минувший год.