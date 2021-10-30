Новый способ борьбы с поддельными QR-кодами разработали в России

Некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки создали команда Pro Control из Новосибирска. Новый код состоит обычного QR-кода и внутренней матрицы. Его нельзя распечатать на простом принтере в большом количестве.

По мнению разработчиков, новая технология может помочь с поддельными QR-кодами. Они пояснили, что если обычный QR-код можно размножить в виде, распечатав много экземпляров или сделать электронные копии, то с некопируемым кодом так поступить не выйдет, сообщил RT со ссылкой на платформу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Защиту коду обеспечивает двухфакторная система проверки. Его внутреннюю голографическую матрицу фактически нельзя скопировать или размножить. Чтобы распечатать каждый QR-код, потребуется специальный принтер.

Команда Pro Control, которая создала некопируемый QR-код, попала топ акселератора интенсива «Архипелаг 2121» в этому году.

Сейчас в России действуют нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября. В это время большая часть магазинов и организаций будет закрыта. После завершения этого периода во многих регионах планируют пускать в точки общепита, кино, театры и музеи только по QR-кодам, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса.