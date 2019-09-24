Новый смартфон Xiaomi с опоясывающим экраном станет провалом. И вот почему

Компания Xiaomi показала новую разработку — смартфон Mi Mix Alpha, в котором экран занимает 180,6% корпуса, опоясывая смартфон. Артем Багдасаров, эксперт по гаджетам, рассказал «360» — чего ждать от новинки ценой в три iPhone. Спойлер: новинка может стать настоящим провалом.

«Mi Mix Alpha в принципе не будет популярен. Потому что будет выпущен ограниченным тиражом, насколько я знаю. То есть это крайне нишевая история и нацелена она исключительно на имидж. Привлечь внимание к бренду, похвастать технологиями, разработками, вот это вот все. Поэтому ни о какой конкуренции, например, с iPhone здесь не может быть и речи. Это как сравнивать какой-нибудь массовый продукт с реально штучным изделием», — объяснил эксперт.

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По его словам, будет ли новый телефон удобен — можно будет судить только после первых отзывов реальных владельцев. Если, улыбнулся эксперт, такие вообще будут.

«И, конечно, стоит подождать тестов на прочность: учитывая, что экран почти везде, каждое падение этого смартфона может быть последним. Я лично такой приобрел бы, но не за 200 тысяч. Тысяч за 70-80. Купить самый инновационный смартфон последних лет я бы не отказался», — добавил Багдасаров.